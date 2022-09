Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Cochem ist ein 51 Jahre alter Mann gestorben. Das Feuer sei in der Erdgeschosswohnung des Mieters ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Er habe vermutlich eine Rauchvergiftung erlitten. Ein Wiederbelebungsversuch blieb ohne Erfolg. Zwei Mieterinnen im Alter von 81 und 47 Jahren konnten sich selbst ins Freie retten, nachdem sie von einem Zeugen alarmiert wurden. Sie wurden vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung untersucht. Das Haus ist derzeit nicht zu bewohnen. Die Ursache für das Feuer am Samstag ist noch unklar.