Die Inzidenz der amtlich registrierten Corona-Infektionen im Saarland hat den höchsten Stand der 16 Bundesländer erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin erfasste am Donnerstag 449,4 neue Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz im Saarland bei 323,0 gelegen, noch eine Woche früher bei 240,4. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 281,4.