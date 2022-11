Die generelle Isolationspflicht für Corona-Infizierte solle einer Forderung der Saar-FDP zufolge auch im Saarland abgeschafft werden. Wenn Infizierte ohne Symptome nicht mehr in Quarantäne müssten, könnte die aktuelle Personalnot etwa im Gesundheitswesen gelindert werden, erklärte der stellvertretende FDP-Landeschef Helmut Isringhaus am Sonntag in Saarbrücken.