Die Corona-Inzidenz im Saarland ist im Wochenvergleich deutlich gesunken. Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge betrug die Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Donnerstag (3.08 Uhr) 1122 nach 1573,3 in der Vorwoche. Das Saarland bleibt aber bundesweit damit an der Spitze der Inzidenzwerte.