Die Folgen der Corona-Pandemie machen Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz nach Daten der Krankenkasse DAK gesundheitlich weiter schwer zu schaffen. Vor allem Mädchen seien betroffen, wie die DAK in ihrem Kinder- und Jugendreport am Mittwoch mitteilte. Essstörungen wie Anorexie und Bulimie nahmen demnach im vergangenen Jahr bei 10- bis 14-jährigen Mädchen im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um rund 61 Prozent zu. Bei Jungen habe es hingegen in dieser Altersgruppe keine Veränderungen gegeben.