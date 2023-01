Gabriel Clemens spielt bei der Darts-WM in London um den Einzug ins Finale. In der Runde der letzten Vier bekommt es der 39 Jahre alte Saarländer am heutigen Montagabend (ab 20.30 Uhr/Sport1 und DAZN) mit dem englischen Vorjahresfinalisten Michael Smith zu tun. Clemens wird auch im Halbfinale als Außenseiter in die Partie gehen. Das Viertelfinale gegen den nun abgelösten Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales hatte der "German Giant" am Sonntagabend vollkommen überraschend mit 5:1 gewonnen. Smith gilt als einer der Favoriten und könnte mit einem Titelgewinn im Alexandra Palace die neue Nummer eins werden.