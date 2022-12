Die dreitägige Weihnachtspause bei der Darts-WM nutzte der Schotte Alan Soutar für seinen normalen Job als Feuerwehrmann. "Für mich ist Weihnachten keine Zeit, in der ich mich zurücklehne. Ich muss in dieser Zeit arbeiten, und das ist gut so, mir macht das Spaß", sagte Soutar im Interview des Nachrichtenportals ntv.de. Der 44-Jährige trifft am Freitag (15.00 Uhr/Sport1 und DAZN) im WM-Achtelfinale auf den letzten deutschen Vertreter Gabriel Clemens.