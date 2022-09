Einen Wettermix aus Regenschauern, zeitweise starken Böen und aufgelockerter Bewölkung gibt es zum Start in die Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Temperaturen erreichen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag bis zu 19 Grad. Im Bergland sind 10 bis 15 Grad zu erwarten.