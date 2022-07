Die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt freundlich mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen. Am Montag und Dienstag sei es bei Temperaturen von maximal 24 bis 28 Grad heiter bis wolkig und überwiegend niederschlagsfrei, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Das ändere sich jedoch zur Wochenmitte. Nachdem es am Mittwoch zunächst noch heiter und trocken ist, zieht laut DWD im Laufe des Tages von Nordwesten her Regen auf - bei Höchsttemperaturen von 19 bis 25 Grad. Auch am Donnerstag bleibe das Wetter wechselhaft, so die Expertin.