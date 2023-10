Der 1. FC Kaiserslautern ist und bleibt ein Publikumsrenner. Im DFB-Pokal kommt nun ein kriselnder Erstligist und die Pfälzer hoffen auf ihre Chance.

Vor erneut 49 327 Zuschauern empfängt der 1. FC Kaiserslautern am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und ZDF) in der zweiten Runde des DFB-Pokals den 1. FC Köln. Das Fritz-Walter-Stadion ist damit zum zweiten Mal nach dem 3:3 am Samstag gegen den Hamburger SV binnen vier Tagen restlos ausverkauft. "Es macht uns sehr stolz, dass unsere Spiele so begehrt sind. Das ist eine gewisse Anerkennung für die gezeigten Leistungen und für die Mannschaft auch ein unheimlicher Motivationsschub. Den werden wir auch am Dienstagabend brauchen", sagte FCK-Trainer Dirk Schuster am Montag.

Trotz der bisher schwachen Saison der Kölner - die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart steht mit nur einem Sieg aus neun Partien auf einem Abstiegsplatz - sei man mit dem Gegner nicht auf Augenhöhe. "Die Kölner sind ein Bundesligist und haben unheimlich viel Qualität in der Mannschaft. Wir rechnen nicht mit einer Mannschaft, die nicht auf Sendung ist. Sie werden keinen Zentimeter preisgeben und gewillt sein, die Partie für sich zu entscheiden, um sich auch Selbstvertrauen für die Bundesliga zu holen", betonte Schuster.

Man rechne sich aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen dennoch Chancen aus, das Spiel offen zu gestalten und wolle "alles geben, um den Kölnern weh zu tun". Afeez Aremu und Torjäger Ragnar Ache fallen beim Zweitligisten aus. Ob Hendrick Zuck und Tymoteusz Puchacz nach ihren Verletzungen schon wieder mitwirken können, ist noch offen.

