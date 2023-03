Mit Schrott kann man Geld verdienen - schade nur, wenn es gar kein Schrott war: Ein Opfer der Flutkatastrophe vom Sommer 2021 hat in Bad Neuenahr-Ahrweiler an seiner neuen Wohnung gearbeitet, als Diebe Metallstücke von seiner draußen stehenden Küche stahlen. "In seiner Hofeinfahrt, mehrere Meter vom Straßenrand entfernt und in keinster Weise mit Sperrmüll zu verwechseln, stand eine fast neuwertige Küche in demontiertem Zustand", teilte die Polizei am Samstagabend mit. Diese habe der 70-Jährige im Rahmen der Fluthilfe geschenkt bekommen. Alle Metallteile sowie das Spülbecken aus Edelstahl wurden von den unbekannten Tätern mitgenommen. Den Ermittlern zufolge könnte es sich um "fliegende Schrotthändler" gehandelt haben.