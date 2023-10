Bei einem Fest in Dillingen (Kreis Saarlouis) sind in der Nacht zu Sonntag in einem Festzelt Dutzende Menschen durch Pfefferspray verletzt worden. Schätzungsweise rund 60 Menschen hätten über brennende Augen oder Reizhusten geklagt, teilte die Polizei mit. Im Verdacht steht eine noch unbekannte Tatverdächtige, die beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort gewesen sei. Sie soll im Ein- und Ausgangsbereich des Festzelts das Pfefferspray versprüht haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könne es noch weitere Betroffene geben, die nach dem Versprühen des Sprays aus dem Festzelt geflüchtet sind.