Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Dodenburg in der Eifel sind drei Menschen verletzt worden. Ein 39-jähriger Autofahrer habe am Donnerstagabend beim Abbiegen ein zweites Fahrzeug übersehen und es erfasst, teilte die Polizei am Freitag mit. Er habe durch die Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden müssen und sei schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, sagte eine Sprecherin. Die Insassen im zweiten Auto - ein 19 Jahre alter Fahrer und seine 19 Jahre alte Beifahrerin - seien leicht verletzt worden.