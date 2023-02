Ein 17-jähriger Beifahrer ist bei einem Autounfall in Dannenfels (Donnersbergkreis) schwer verletzt worden. Der 19 Jahre alte Fahrer des Wagens soll in der Nacht zum Sonntag zu schnell unterwegs gewesen und dadurch in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen sein, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Beim Versuch gegenzulenken, verlor er demnach die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich anschließend auf einem angrenzenden Feld mehrmals überschlug. Der 19-Jährige sei leicht verletzt worden.