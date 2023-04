Bei einem Autounfall auf einer Landstraße im pfälzischen Morschheim (Donnersbergkreis) sind vier Menschen verletzt worden. Der 19-jährige Fahrer war am Sonntagabend mit drei Mitfahrerinnen in Richtung Morschheim unterwegs, als plötzlich ein Reifen seines Fahrzeugs platzte. Nach Polizeiangaben krachte das zunächst gegen ein Verkehrsschild und dann gegen einen Baum. Der junge Mann und eine der Mitfahrerinnen erlitten schwere Verletzungen, die beiden anderen Frauen leichte. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht. Wegen der Bergungsarbeiten war die L401 in beide Fahrtrichtungen für rund anderthalb Stunden gesperrt.