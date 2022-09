Eine Meldung über den möglichen Waffenbesitz eines polizeibekannten Mannes hat im Donnersbergkreis einen größeren Einsatz mit Spezialkräften ausgelöst. Eine Gefahr für andere habe bei dem Vorfall in Kriegsfeld am Donnerstag zunächst nicht ausgeschlossen werden können, teilte die Polizei mit. Da bei dem Mann in der Vergangenheit bereits Schusswaffen gefunden worden waren, seien die Spezialkräfte hinzugezogen worden.