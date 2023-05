Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Donnersbergkreis tödlich verunglückt. Der Unfall passierte am Freitagabend auf der K20 zwischen Lettweiler und Obermoschel, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Biker mit einer Gruppe Gleichgesinnter unterwegs. In einer scharfen Kurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad.

Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Donnersbergkreis tödlich verunglückt. Der Unfall passierte am Freitagabend auf der K20 zwischen Lettweiler und Obermoschel, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Biker mit einer Gruppe Gleichgesinnter unterwegs. In einer scharfen Kurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad.

Er geriet auf die Gegenfahrbahn und rutschte in einen entgegenkommenden Wagen aus dem Landkreis Bad Kreuznach. Für den Motorradfahrer, der aus den Niederlanden stammte, kam jede Hilfe zu spät. Er starb an der Unfallstelle. Der 25 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

