Eine 32 Jahre alte Rollerfahrerin ist in Eisenberg (Pfalz) im Donnersbergkreis von einer Autofahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, nahm die 78-jährige Autofahrerin der auf der Bundesstraße 47 fahrenden Rollerfahrerin die Vorfahrt. Die 32-Jährige stürzte und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die B47 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.