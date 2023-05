In einer Mainzer Wohnung haben Ermittler 13 Cannabispflanzen sichergestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Zeugen die Beamten am Sonntag alarmiert, da sie in einem Mehrfamilienhaus starken Cannabisgeruch und das rote Licht einer UV-Lampe wahrgenommen hatten. In der Wohnung eines 52-Jährigen fanden die Beamten daraufhin neben den Pflanzen auch mehrere UV-Lampen und sogenannte Crusher zur Zerkleinerung der Blüten. Der Mann wird verdächtigt, illegal Cannabis angebaut zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.