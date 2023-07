Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit heiterem Sommerwetter. Am Montag bleibe es trocken bei 24 bis 29 Grad, in höheren Lagen dürften die Temperaturen auf lediglich 21 bis 23 Grad steigen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. Ähnlich das Bild am Dienstag: Es werde viel Sonnenschein bei maximal 30 Grad erwartet. Erst der Mittwoch bringe mehr Bewölkung und einzelne Schauer. Dann rechnet der DWD mit höchstens 28 Grad, in der Hocheifel um die 22 Grad.