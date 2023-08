Der Start in die neue Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnt am Montag regnerisch mit Gewittern und zum Teil Unwettern. Am Sonntag soll es dagegen schöner mit wenigen Wolken und warmen Temperaturen werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Lediglich im Süden können demnach vereinzelte Gewitter mit Starkregen dabei sein. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad. Die Nacht bleibe meist trocken, südlich der Mosel sei vereinzelt Regen dabei. Die Temperaturen fallen auf 12 bis 17 Grad.