Mit Temperaturen bis an die 30-Grad-Marke bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenstart sommerlich. Der Sonntag werde heiter und bleibe niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mit. Zum Wochenstart am Montag könne es im Norden vereinzelt etwas regnen. Mit bis zu 30 Grad werden aber in den kommenden Tagen die höchsten Temperaturen erreicht. Der Dienstag wird den Meteorologen zufolge heiter bis wolkig. Allerdings sei auch mit einzelnen Schauern zu rechnen. In den Nächten sinken die Temperaturen deutlich unter 20 Grad.