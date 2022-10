In den kommenden Tagen wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland überwiegend mild und trocken. Nach etwas Regen am Donnerstagmorgen wird es tagsüber heiter bis sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 22 Grad. In der Nacht zu Freitag sinken die Werte auf 8 bis 3 Grad und es kann sich Nebel bilden, stellenweise mit Sichtweiten unter 150 Metern. In der Eifel sind Temperaturen bis minus 1 Grad und Bodenfrost möglich.