Ein betrunkener Mann hat einen seiner Mitbewohner und vier Polizisten am späten Freitagabend in Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) mit Pfefferspray besprüht. Der 33-Jährige soll beide Mitbewohner zuvor mit einem Messer und einem Schlagstock bedroht und einen von ihnen mit dem Schlagstock am Oberschenkel verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Das gaben die Mitbewohner demnach gegenüber der Polizei an.