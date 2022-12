Bei einem Unfall ist ein Autofahrer am Freitag in der Nähe von Herforst (Eifelkreis Bitburg-Prüm) schwer verletzt worden. Der Mann hatte auf der L46 aus nicht bekanntem Grund die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war nach rechts von der Straße abgekommen, wie die Polizei in Bitburg mitteilte. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam an einem Baum zum Stehen. Der 60-Jährige war eingeklemmt und musste aus dem Auto befreit werden, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde.