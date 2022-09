Ungewöhnliche Beute: Unbekannte haben acht Fenster entwendet. Die jeweils circa 70 Kilogramm schweren Scheiben befanden sich auf einem Gestell vor einer privaten Lagerhalle in Neuerburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm), wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie seien 140 mal 120 Zentimeter groß und bereits am vergangenen Mittwochmittag gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.