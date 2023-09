Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall seiner Maschine mit einem Traktor im Eifelkreis Bitburg-Prüm ums Leben gekommen. Der Mann war am Sonntag auf der Landstraße 5 von Giesdorf in Richtung Rommersheim unterwegs, als ein Traktor aus einem Feldweg auf die Straße fuhr und die Fahrzeuge kollidierten, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer sei dabei so schwer verletzt worden, dass er trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb. Ein Gutachter wurde mit der Klärung der Unfallursache beauftragt.