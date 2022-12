Weihnachtsvorbereitungen der etwas anderen Art: Unbekannte haben bei einem Tannenbaumverkäufer in der Eifel zehn Weihnachtsbäume gestohlen. Dazu brachen sie die Bauzaunelemente auf, mit denen der Verkaufstand vor einem Lebensmittelmarkt in Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gesichert war, wie die Polizei in Bitburg am Samstag mitteilte. Unbemerkt schleppten die Diebe dann die Bäume weg.