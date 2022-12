Die Baumarktbetreiberin Hornbach Holding hat in ihrem dritten Geschäftsquartal trotz der hohen Inflation von einer ungebrochen starken Nachfrage profitiert. Die steigenden Kosten drückten jedoch auf das Ergebnis. Während der Konzernumsatz im Vorjahresvergleich um mehr als zehn Prozent auf 1,55 Milliarden Euro kletterte, ging das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um fast 13 Prozent auf 48,9 Millionen Euro zurück, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Bornheim mitteilte.