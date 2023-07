In Rheinland-Pfalz sind im ersten Halbjahr 22 neue Windräder mit einer Leistung von insgesamt 90 Megawatt errichtet worden. Damit liegt das Bundesland im bundesweiten Vergleich auf Platz 5, wie aus Zahlen der Branchenverbände hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Weil auch vier alte Anlagen außer Betrieb genommen wurden, ergibt sich für Rheinland-Pfalz ein sogenannter Netto-Zubau an Leistung von 80 Megawatt.