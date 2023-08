Pfälzische Kommunen haben bei Förderanträgen zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung die Nase vorn in Rheinland-Pfalz. Alle drei Kommunen, deren Anträge bis Mitte Juli bereits bewilligt worden sind, liegen in der Pfalz, wie aus einer Antwort der Staatskanzlei in Mainz auf eine Anfrage aus der Landtagsfraktion der Freien Wähler hervorgeht. Es handelt sich demnach um die Stadt Bad Dürkheim, die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und die Verbandsgemeinde Eisenberg.