Für die energetische Sanierung von Gebäuden des Landes sind in den vergangenen fünf Jahren mehr eine halbe Milliarde Euro in Rheinland-Pfalz ausgegeben worden. Insgesamt belief sich die Summe für Instandhaltung, Sanierungen und Ersatzneubauten auf rund 585 Millionen Euro in den Jahren 2018 bis 2022, wie Finanzstaatssekretär Stephan Weinberg auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion in Mainz mitteilte.