Die Zahl der sogenannten Balkonkraftwerke in Rheinland-Pfalz ist in den vergangenen Monaten enorm gestiegen. Im Bundesland seien derzeit 3117 Solaranlagen unter 600 Watt, zu denen die Balkonkraftwerke gehören, registriert. Davon kamen 1394 allein in diesem Jahr hinzu. "Wir erfahren einen unglaublichen Boom", sagte eine Sprecherin der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Sie vermute auch, dass viele Nutzer ihre Anlagen nicht anmeldeten und die Zahl somit noch höher sein könnte.