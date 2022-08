Gerade mal elf neue Windräder sind in Rheinland-Pfalz im ersten Halbjahr in Betrieb gegangen - nach 41 im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2018. "Wir brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen, mehr Windenergie in Deutschland", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer der Deutschen Presse-Agentur.