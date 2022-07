Der Ausbau von Photovoltaik und Windkraft in Rheinland-Pfalz war im vergangenen Jahr kaum ausreichend, um den Stromverbrauch bis 2030 vollständig mit erneuerbaren Energien abzudecken. Der Zubau erreichte 2021 eine Bruttoleistung von rund 335 Megawatt, wie die Energieagentur Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Kaiserslautern mitteilte. Um das gesetzte Ziel für 2030 zu erreichen, wäre aber ein Netto-Ausbau von jährlich 500 Megawatt erforderlich.