Nach dem Stromausfall in Ludwigshafen sind nun alle Stadtteile wieder mit Strom versorgt. Dies teilte eine Sprecherin der betroffenen Pfalzwerke am Samstagmorgen mit. So sei seit Mitternacht beim Umspannwerk Mundenheim und beim Umspannwerk Mitte die Versorgung wiederhergestellt, hieß es. Bereits seit 22.45 Uhr fließt laut den Angaben in allen Stadtteilen, die an das Umspannwerk Mundenheim angebunden seien, wieder Strom.

Wie die Sprecherin der Pfalzwerke mitteilte, wurden die beiden Umspannwerke gegen 19.24 Uhr am Freitagabend aufgrund eines technischen Fehlers aus Sicherheitsgründen automatisch abgeschaltet. Eine Fehleranalyse laufe. Im Großraum Ludwigshafen kam es nach der Abschaltung der Umspannwerke zu einem Stromausfall. Auch Straßenbahnen in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz waren betroffen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagabend mitteilte. Laut dem Rhein-Neckar-Verkehr kam es im gesamten rnv-Verkehrsgebiet Ludwigshafen zu massiven Fahrtausfällen.