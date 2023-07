Im Saarland sind im ersten Halbjahr vier neue Windräder mit einer Leistung von insgesamt 14 Megawatt errichtet worden. Damit liegt das Bundesland im bundesweiten Vergleich auf Platz 11, wie aus Zahlen der Branchenverbände hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurden. In fünf Bundesländern, darunter die drei Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen, sind in den ersten sechs Monaten keine neuen Windkraftanlagen gebaut worden.