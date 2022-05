In den ersten drei Monaten des Jahres ist in Rheinland-Pfalz nur ein Windrad neu ans Netz gegangen. Im ersten Quartal 2021 waren es nach Zahlen des Bundesverbands Windenergie noch fünf gewesen, wie dieser am Freitag in Berlin mitteilte. Im Schnitt der Jahre 2014 bis 2018 waren in Rheinland-Pfalz im ersten Quartal jeweils 20 Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden - im gesamten Jahr 2021 waren es 16.

Auch bundesweit kommt der Ausbau der Windkraft an Land nicht in Schwung. Nach der Erhebung des Verbands gingen im ersten Quartal 99 Windräder mit einer Leistung von insgesamt 407 Megawatt neu ans Netz - 23 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Weil auch alte Anlagen stillgelegt wurden, lag der Nettozuwachs bei der installierten Leistung bei 355 Megawatt, hieß es unter Berufung auf Zahlen der Fachagentur Windenergie. Die Bundesregierung will den Ausbau der erneuerbaren Energien mit einem umfassenden Maßnahmenpaket beschleunigen.