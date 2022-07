Rheinland-Pfalz will den Gasverbrauch im Land um 15 Prozent verringern. In der Landesverwaltung wie in den Kommunen werde dieses Ziel jetzt umgesetzt, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch nach einem Spitzengespräch zur Energiesicherheit mit Gewerkschaften, Wirtschafts- und Wohlfahrtsverbänden. Dies entspreche auch dem am Mittwoch vorgestellten Notfallplan der EU, sagte Dreyer. In der jetzigen unsicheren Situation sei die Devise, "das Beste zu hoffen und sich auf das Schlimmste vorzubereiten". Zugleich sprach sich Dreyer für eine zielgerichtete Unterstützung für Haushalte mit geringen Einkommen aus.