Der Verband der Saarhütten begrüßt die Vorschläge zur Entlastung energieintensiver Unternehmen des Bundeswirtschaftsministeriums vom Freitag. Das Papier sei ein wichtiges Zeichen, dass endlich Bewegung in die Thematik komme, sagte der Präsident des Verbandes, Heiko Maas, laut Mitteilung in Saarbrücken. "In diese Richtung muss es jetzt weiter gehen."