Wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Anklage gegen drei Männer erhoben. Den Ermittlungen zufolge sollen zwei Männer aus Niedersachsen im Alter von 28 und 31 Jahren sowie ein 51-Jähriger aus Bremen am 16. Mai 2023 auf einem Parkplatz in Kusel (Pfalz) eine Familie angegriffen haben, wie die Behörde am Montag mitteilte. Anlass war, dass sich die Partnerin eines der Angreifer von ihm getrennt hatte und bei der Familie im Kreis Kusel aufhielt.