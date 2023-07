Bei einem Streit sind in Mainz drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, rief ein Zeuge am Mittwochabend den Notruf und gab an, dass einer der Beteiligten eine Machete habe. Die Polizei kam daraufhin mit zahlreichen Einsatzkräften zum Ort des Streits, eine Machete konnte demnach allerdings nicht gefunden werden. Drei Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Ursache blieb zunächst unklar.