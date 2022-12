Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten in der Eifel gesprengt. Bei der Explosion sei der Automat in einer Bankfiliale in Strohn im Kreis Vulkaneifel schwer beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Das Gebäude sei jedoch nicht einsturzgefährdet. Ob die Täter Geld erbeutet haben, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben.