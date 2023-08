Bei einem größeren Polizeieinsatz ist in der Germersheimer Innenstadt am Mittwochabend ein 69 Jahre alter Mann festgenommen worden. Ein Nachbar hatte zuvor gemeldet, ihn im Hausflur eines Mehrfamilienhauses mit einer "Langwaffe" gesehen zu haben, wie die Polizei in Ludwigshafen am Donnerstag mitteilte. Vor Ort habe sich diese als eine CO2-Luftdruckwaffe herausgestellt, die optisch nicht von einer scharfen Waffe zu unterscheiden gewesen sei, sagte eine Sprecherin. Der Mann wurde widerstandslos festgenommen. Der 69-Jährige sei betrunken gewesen. Er kam in ein psychiatrisches Krankenhaus. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.