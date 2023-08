Ein zunächst schwer verletzt in Ludwigshafen gefundener und dann im Krankenhaus gestorbener Mann ist den Ermittlern zufolge einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. Der Mann weise mehrere Schnitt- beziehungsweise Stichverletzungen auf, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Dienstag mitteilte. Bei dem 57-Jährigen handele es sich um den Inhaber der Gaststätte, in der er am frühen Montagabend gefunden worden sei. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat im Stadtteil Hemshof dauerten an, hieß es. Zeugen hätten eine verdächtige Person in der Nähe des Tatorts beobachtet. Die Ermittler hoffen auch hier auf Hinweise.