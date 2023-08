Bei einer Schlägerei in Mainz soll ein 22-Jähriger mit einer abgebrochenen Bierflasche verletzt worden sein. Eine Gruppe aus zehn Personen sei am Donnerstagabend vor dem Bürgerbüro in einen Streit geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge wurde der 22-Jährige dabei mit der Flasche am Rücken verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte mit seiner Gruppe fliehen. Die Suche der Polizei nach ihnen blieb bisher erfolglos. Der Verletzte wurde aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.