Teilnehmer einer Müllsammelaktion im Landkreis Ahrweiler haben im Bereich der Ahrmündung mehrere Knochen gefunden, die möglicherweise menschlichen Ursprungs sind. Ob es sich tatsächlich um Menschenknochen handelt, müsse nun eine gerichtsmedizinische Untersuchung zeigen, teilte die Polizei mit. Die Knochen wurden demnach am Sonntag in Sinzig gefunden und sichergestellt. Die Kriminalpolizei in Mayen übernahm die Ermittlungen. Nähere Angaben zu dem Fund machte die Polizei zunächst nicht.