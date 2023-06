Nach dem Tod einer Frau in Dillingen sitzt der Sohn der 67-Jährigen in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter habe wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts einen Haftbefehl gegen den 35 Jahre alten Mann erlassen, teilte die Polizei in Saarbrücken am Freitag mit. Sein zunächst ebenfalls unter Verdacht stehender Sohn, der Enkel der Frau, sei wieder auf freiem Fuß.