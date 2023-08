Knapp drei Wochen nach der Flucht eines Straftäters in Saarbrücken fehlt von dem Mann weiter jede Spur. Der 28-Jährige war am 2. August kurz nach seiner Verurteilung auf dem Weg vom Gericht zu einem Transportfahrzeug entkommen. Ein europäischer Haftbefehl gegen den Mann sei wieder in Vollzug gesetzt worden, sagte der Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Montag in Saarbrücken. Die polizeiliche Suche laufe nicht mehr. Dafür müsste man Anhaltspunkte haben, wo er sein könnte, sagte der Sprecher.