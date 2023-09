Ein Zwölfjähriger soll in Koblenz von drei unbekannten, mutmaßlich jugendlichen Tätern angegriffen und verletzt worden sein. Der Angriff vor dem Haupteingang des Forum Mittelrhein am Samstagnachmittag sei "plötzlich und scheinbar grundlos" erfolgt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer der Täter packte demnach den Zwölfjährigen am Hals und ein weiterer schubste ihn zu Boden, sodass der Junge mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufschlug und sich verletzte. Der Rettungsdienst brache ihn in ein Krankenhaus. Die Täter seien als Kinder oder Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren beschrieben worden, so die Polizei. Sie bat Zeugen um Hinweise.